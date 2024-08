Tragedia al Largo di Porticello, lo yacht naufragato era noleggiabile per poco meno di 200mila euro a settimana

Il noleggio dello Bayesian, lo yacht a vela naufragato al largo delle coste di Porticello, in provincia di Palermo, secondo il sito britannico «The Indipendent» si aggirerebbe sui 195mila euro a settimana, circa 215mila dollari. La società proprietaria dell’imbarcazione, sempre secondo il quotidiano inglese, viene indicata con il nome di «Revtom Ltd» mentre la gestione sarebbe affidata al broker “«amper e Nicholsons». La barca è stata costruita nel 2008 dal cantiere nautico italiano Perini Navi.

L’imbarcazione, lunga 56 metri, era nota per il suo albero in alluminio di 75 metri (246 piedi), uno dei più alti al mondo. Lo yacht può ospitare fino a 12 passeggeri.