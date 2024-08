Naufragio nel Palermitano, tra i dispersi anche il miliardario britannico Mike Lynch. Salva la moglie, proprietaria dello yacht

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto, il Mar Tirreno ha inghiottito non solo uno yacht di lusso, ma anche una delle figure più controverse e potenti del panorama finanziario internazionale: Mike Lynch . Il magnate britannico, conosciuto per il suo acume imprenditoriale e la sua vita costellata di successi e polemiche, è tra i dispersi del tragico naufragio avvenuto al largo delle coste di Palermo.

L’ascesa di un impero: dalle periferie di Manchester ai vertici del mondo finanziario

Nato nel 1966 in una modesta famiglia operaia di Manchester, Lynch ha saputo trasformare le avversità in opportunità. Fin da giovane, ha dimostrato un talento innato per gli affari, fondando a soli 20 anni la sua prima start-up nel settore della sicurezza informatica. Da lì, la sua carriera è stata una scalata vertiginosa: con intuizioni brillanti e una capacità unica di anticipare le tendenze di mercato, Lynch ha costruito un impero che spazia dalla tecnologia all’immobiliare, fino all’energia rinnovabile. Oggi, le sue aziende contano migliaia di dipendenti e operano in oltre 30 paesi.

Tra successi e polemiche

Negli anni, il magnate è stato accusato di evasione fiscale e manipolazione del mercato, ma è riuscito a evitare condanne formali. Per molti, è un genio visionario; per altri, un opportunista senza scrupoli.

Una vita privata vissuta nel lusso, ma lontano dai riflettori