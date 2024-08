Tromba d'aria nel Palermitano, affonda barca a vela: sei dispersi. Ritrovato un corpo, salva una bimba di un anno VIDEO

Una tromba d’aria ha spazzato via in pochi minuti uno yacht di 56 metri. Una «violenta burrasca», dice la Guardia costeria, ricostruendo lo scenario di terrore consumatosi davanti alla costa di Porticello, nel Palermitano. Quindici le persone in salvo, un morto e sei dispersi, il bilancio destinato ad aggravarsi: quest’ultimi si troverebbero all’interno o nei pressi dello scafo affondato, dove si concentrano le operazioni.

Alle prime luci del mattino, «intorno alle 5», annota la Capitanerai di porto, a seguito di «una violenta burrasca», è affondata a largo di Porticello la «Bayesian, battente bandiera Uk». I primi naufraghi, recuperati dapprima da una imbarcazione presente nelle immediate vicinanze, sono poi stati portati a terra da 4 mezzi navali della Guardia costiera, prontamente intervenuti sul luogo del naufragio da Porticello, Termini Imerese e Palermo.

QUASI TUTTI BRITANNICI

Dalle prime informazioni ricevute dall’equipaggio dello yacht, a bordo dello stesso risultavano essere presenti 22 persone (10 membri di equipaggio e 12 passeggeri), quasi tutte britanniche. Quindici le persone tratte in salvo e inizialmente 7 dispersi (un membro di equipaggio e 6 passeggeri), di nazionalità britannica, americana e canadese, scesi a 6 dopo il successivo recupero del corpo di un uomo adagiato sul fondale all’esterno dello scafo, dove si ritiene si trovino gli altri che non ce l’hanno fatta. Tra le persone recuperate, 8 sono state poi trasportate nei locali ospedali; tra loro una bimba di circa un anno, non ritenuta in pericolo di vita, e condotta con la madre all’Ospedale dei Bambini di Palermo; il padre è stato portato in un altro ospedale cittadino. In zona le ricerche con 4 mezzi navali della Guardia costiera, un elicottero Nemo - Guardia costiera partito da Catania e una squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, tutti sotto il coordinamento della Guardia costiera di Palermo. L’imbarcazione risulta affondata su un fondale di circa 50 metri.