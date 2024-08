Naufragio a Palermo: il video dello yacht travolto dalla tromba d'aria a Porticello prima di inabissarsi

Un video ripreso dalle telecamere di una villa situata a 200 metri dal luogo del naufragio della Bayesian ha catturato il momento in cui la barca a vela viene investita dalla furia della tromba d'aria davanti al porto di Porticello (Palermo). Nel video che pubblichiamo, lo yacht è ancora visibile fino alla fine del filmato, con le luci dell'albero che si intravedono. Secondo il proprietario della villa, subito dopo, lo yacht si è inabissato. "Dopo il clamore della notizia, ho guardato le telecamere - racconta l'uomo - Me lo hanno detto i miei figli. Di una ventina di telecamere installate nell’abitazione, solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si vede chiaramente quello che è successo. Per l’imbarcazione non c'è stato nulla da fare".

Intanto, continuano senza sosta, fin dalle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca dei sei dispersi a seguito del naufragio dello yacht a vela Bayesian, avvenuto nella giornata di ieri al largo di Porticello (Palermo). L’imbarcazione, di 56 metri battente bandiera britannica, è affondata durante una violenta burrasca che ha interessato il litorale palermitano.