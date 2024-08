Nessuna notizia di Lorenzo Colasanti, il 23enne scomparso nel Reatino

Non si hanno ancora notizie del 23enne Lorenzo Colasanti, scomparso da Rieti domenica scorsa. A dare l’allarme, ieri, erano stati i familiari del giovane, dopo aver denunciato la sua scomparsa. Colasanti, secondo quanto è stato riferito, si sarebbe allontanato intorno alle 5 di domenica alla guida di una Ford Fusion grigio scuro targata CB491NY.

Il 23enne, terminato il lavoro in un locale nel centro storico di Rieti, si sarebbe diretto verso casa quando era ormai quasi l’alba.

Qualche ora dopo, intorno alle 15.40, il suo cellulare ha trasmesso per l’ultima volta la posizione e in quel momento si trovava nei pressi dell’abitazione del giovane, a Santa Rufina, frazione del comune di Cittaducale. Il 23enne è un appassionato di montagna e di arrampicate e i suoi familiari non escludono che possa essersi diretto in auto in una zona montana. Per questo, oggi, hanno lanciato via social un nuovo appello per mettere insieme più persone possibili che abbiano fuoristrada e moto da enduro e contribuire alle ricerche.