Schiacciato dal trattore, muore ottantenne nel Senese

Un uomo di 80 anni è morto oggi in provincia di Siena dopo un incidente con il trattore. L’anziano sarebbe rimasto schiacciato sotto al trattore su cui stava lavorando, nei pressi della strada provinciale 541 Traversa Maremmana nel Comune di Sovicille. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dell’uomo alla presenza dei sanitari del 118 dell’Asl sud est. Per l’ottantenne non c'è stato, però, niente da fare. Presente sul posto anche il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).