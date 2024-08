Sullo yacht naufragato a Palermo c'erano anche il legale di Lynch, Chris Morvillo, e la moglie Neda (designer di gioielli)

La designer di gioielli americana Neda Morvillo - moglie dell’avvocato Chris Morvillo, legale di Mike Lynch - è una delle sei persone disperse dopo il naufragio del superyacht di lusso Bayesian, affondato ieri all’alba al largo di Porticello, nel Palermitano. Lo ha confermato alla "BBC" lo Studio legale Clifford Chance, aggiungendo: "Siamo scioccati e profondamente rattristati da questo tragico incidente - hanno fatto sapere dallo studio legale.

I nostri pensieri vanno al nostro partner, Christopher Morvillo, e a sua moglie, Neda, che sono tra i dispersi. La nostra massima priorità è fornire sostegno alla famiglia e alla nostra collega Ayla Ronald, che per fortuna è sopravvissuta all’incidente insieme al suo compagno. I nostri pensieri si estendono agli altri passeggeri, all’equipaggio e a tutte le persone colpite. Non abbiamo ulteriori commenti in questo momento. Noi e le famiglie chiediamo che la loro richiesta di privacy venga rispettata durante questo periodo". Neda Morvillo, 57 anni, dispersa dopo il disastro dello yacht in Sicilia, è una designer di gioielli che lavora sotto il nome di Neda Nassiri, rende noto la "BBC". Il suo sito web dice che "progetta e realizza a mano gioielli pregiati a New York City da oltre 20 anni". Secondo il suo profilo sui social media, vive a New York City ed ha 57 anni. È sposata con Chris Morvillo, avvocato di Clifford Chance ed ex assistente procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, anche lui disperso.