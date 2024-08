Migrante arrestato per furto: è irregolare da 26 anni, ha 90 pagine di precedenti penali. Patteggia una pena di 4 mesi: per lui solo l'obbligo di non restare a Como

Dowida è arrivato in Italia quando era bambino ed ha sempre vissuto da irregolare con un casellario giudiziario che in questi anni ha raggiunto qualcosa come 90 pagine. Il nord africano è praticamente conosciuto dalle forze dell'ordine di mezza Italia, dai tribunali di Bolzano, Milano e Trento giusto per fare qualche esempio.

"L’atto restrittivo trova giustificazione nell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato, pluripregiudicato per reati specifici nonché in possesso di svariati alias", scrive il magistrato di Como per giustificare l’arresto nonostante l’attenuante del "danno patrimoniale di particolare tenuità". Il legale del giovane marocchino, scrive il Corsera, raggiunge un accordo con il magistrato per un patteggiamento a quattro mesi, pena non sospesa. La sentenza del giudice conferma i quattro mesi, con aggiunta del divieto di dimora nel comune di Como. Avviate anche le procedure per un possibile provvedimento di espulsione. Non ci sono gli estremi per la custodia cautelare in carcere.

Uscito dall’aula, Mohammed Dowida - conclude il Corsera - ha lasciato il tribunale di Como con il solo obbligo di non restare in città.