E' morto Felice Maurizio D'Ettore: il Garante nazionale dei detenuti colpito da infarto mentre si trovava in Calabria

E' morto in un'ospedale della Locride in Calabria, dov'era stato portato perchè colpito da infarto Maurizio D’Ettore, presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale dal 26 gennaio scorso.

In una nota di cordoglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio ricorda "con commozione l'integrità morale e la grande preparazione intellettuale, manifestata anche nella sua ultima funzione".

"Con profondo dolore ho appreso della improvvisa scomparsa di Felice Maurizio D’Ettore, un uomo capace che ha dedicato la propria vita alla politica e al lavoro, come ha dimostrato anche nel suo ultimo ruolo. Alla sua famiglia e ai colleghi giungano le sentite condoglianze mie e del Senato della Repubblica»: è il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui suoi canali social.

Napoletano di nascita classe 1960, D'Ettore era sceso a Locri per far visita alla madre, originaria del comune calabro. Eletto alla Camera dei deputati in Forza Italia, ha successivamente aderito a Coraggio Italia e infine è passato a Fratelli d'Italia; è stato docente di diritto privato all'Università dell'Insubria e a Firenze.