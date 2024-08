Naufragio di Palermo, recuperato il quinto corpo: è di Mike Lynch. Costantino: "Bayesian inaffondabile, catena di errori a bordo"

Alla ripresa delle ricerche degli ultimi dispersi nel naufragio del Bayesian a Porticello, un quinto corpo è stato recuperato e portato a terra, si tratta di quello del magnate inglese Mike Lynch, c'è la conferma ufficiale. Resterebbe ancora intrappolata nel relitto la salma della figlia Hannah di 18 anni. Nella giornata di ieri i sub hanno recuperato i corpi di Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada.

Intanto, dopo le dichiarazioni di un ingegnere della Perini Navi (che ha preferito restare anonimo), interviene Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group, la società quotata in borsa proprietaria degli asset del gruppo di Viareggio che costruì il Bayesian nel 2008.

«Tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di errori. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all’ancora. E poi perché l’equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? I passeggeri hanno riferito una cosa assurda, e cioè che la tempesta è arrivata inaspettata, all’improvviso. Non è vero. Era tutto prevedibile. Io ho qui davanti a me le carte meteo». Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Costantino non ci sta a vedere sotto accusa quel gioiello a vela che lui definisce «una delle imbarcazioni più sicure al mondo». Praticamente «inaffondabile». «Salvo che non imbarchi acqua - dice -. Non c'è un’altra spiegazione. Di sicuro l’evento di Palermo avrebbe rappresentato un rischio pari a zero se fossero state fatte le manovre corrette e se non fossero intervenute delle situazioni che hanno compromesso la stabilità della nave».