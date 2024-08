Tajani cerca il sostegno dai cattolici: no a imposizioni sullo Ius Scholae

«Dico che bisogna andare avanti: non sono un pericoloso lassista che vuole aprire a cani e porci, ma perché bisogna guardare avanti». Lo ha detto il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo al Meeting di Rimini a proposito dello Ius Scholae. «Non sono né un sovversivo né un estremista di sinistra, ma dico che bisogna guardare la realtà per quella che è. Insisto sulla cultura perché se tu accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo non per il colore della tua pelle ma perché hai quelle convinzioni, quei valori, quell'anima. Se poi i tuoi genitori sono nati a Kiev come a Dakar è la stessa cosa», ha aggiunto, «chi è più italiano: chi ha i genitori stranieri ma canta convinto l’Inno di Mameli, o chi è italiano da sette generazioni ma l’inno non lo canta?».

La legge in vigore L’attuale legge sulla cittadinanza è la numero 91 del 1992 e si basa sul cosiddetto modello dello ius sanguinis ("diritto di sangue"). Secondo questo principio, acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana. Discorso a parte per coloro che dalla legge vengono definiti «stranieri». "Lo straniero che sia nato in Italia - si legge nel testo - può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana». Ius Soli Dal latino "diritto del suolo". È il modello che prevede l’acquisizione della cittadinanza di un Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio. La normativa vigente in Italia prevede anche lo Ius Soli, che però viene garantito soltanto in alcune situazioni particolari: quando un bambino non può avere alcuna cittadinanza perché figlio di genitori privi di cittadinanza, quindi apolidi; quando un bambino è figlio di genitori ignoti; oppure in presenza di norme del Paese di provenienza che impediscono l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.