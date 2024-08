Si accascia al suolo e muore l'avvocata Raffaella Poggioli: tragedia alla festa dello stilista Dolce

Un’avvocata modenese di 54 anni, Raffaella Poggioli, è morta per un malore mentre si trova ad una

festa privata organizzata dallo stilista Domenico Dolce. Poggioli si è accasciata al suolo mentre, lunedì sera, stava partecipando in compagnia del marito all’evento in un ristorante che si trova nella cittadina di Polizzi Generosa (Palermo). "L'ultimo ricordo che ho della signora è il suo sorriso , ha detto il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi . Eravamo in tanti e ci stavamo divertendo e siamo rimasti profondamente colpiti. In sala c'erano tre medici e due operatori sanitari oltre a un’infermiera ed è arrivata subito anche la guardia medica che ho chiamato personalmente. La mia chiamata è delle 22.25 e il decesso è stato dichiarato mezz'ora dopo. Non abbiamo perso un attimo, abbiamo anche preso il defibrillatore in piazza. Insomma, abbiamo fatto tutto il possibile».