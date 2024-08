Trentamila euro in 3 anni alle imprese per ogni assunzione in Sicilia: tra pochi giorni la data del «click day»

Trentamila euro, in tre anni, per ogni nuovo assunto in Sicilia. Questo è l’incentivo attivato dall’assessorato regionale del Lavoro con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale. La dotazione finanziaria è di 40 milioni di euro, che consentirà di erogare contributi per assumere fino a 1.350 persone. Tra pochi giorni sarà comunicata la data del «click day», ovvero del giorno dal quale le aziende potranno presentare la domanda.

«È un provvedimento fortemente voluto dal mio governo - dice il presidente della Regione, Renato Schifani - e istituito con l'ultima Finanziaria, con l’obiettivo di far crescere l'occupazione in Sicilia, creando nuovi posti di lavoro «di qualità», ovvero stabili e duraturi. Guardiamo in particolare ai giovani e ai soggetti meno favoriti sul mercato, per creare nuove opportunità di assunzione o di stabilizzazione. È un sostegno concreto alle aziende che operano in Sicilia, che si aggiunge alle misure già varate dalla Regione e che hanno favorito le condizioni per una crescita dell’occupazione e del Pil dell’Isola, come attestato dagli ultimi indicatori della situazione economica del Paese.»