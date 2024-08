Auto contro il guardrail sull'A2 nel Vibonese: feriti due messinesi. Trasportati in ospedale

Questa mattina si è verificato un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 359, nei pressi dello svincolo delle Serre (in provincia di Vibo Valentia) in direzione Nord. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 è andata a sbattere contro il guardrail. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe di Messina. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi.

I feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati all'ospedale di Vibo Valentia da un'ambulanza del soccorso avanzato, dotata di un infermiere specializzato in emergenze. I due occupanti della Fiat 500, trovati in stato confusionale, sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.