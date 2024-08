Bayesian, la Procura dispone le autopsie sulle vittime del naufragio

Saranno conferiti nei prossimi giorni gli incarichi per eseguire le autopsie sui corpi dei sette naufraghi che viaggiavano a bordo del veliero Bayesian affondato all’alba di lunedì davanti alla costa di Porticello per cause ancora al centro dell’inchiesta della procura di Termini Imerese. Gli esami saranno eseguiti dai medici dell’istituto legale del Policlinico di Palermo sui corpi dell’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna, Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada e dello chef Recaldo Thomas. Non appena saranno dati gli incarichi per eseguire gli esami irripetibili saranno inviati gli avvisi di garanzia per consentire agli indagati di nominare i propri consulenti che prenderanno parte alle autopsie.

Intanto, l’ambulanza con il corpo della 18enne HannaH Lynch, recuperato all’interno del relitto della Bayesian, ha lasciato il molo di Porticello. Il cadavere è statoportato al cimitero dei Rotoli a Palermo, dove si trova anche la salma del padre Mike Lynch, l’imprenditore britannico morto anche lui nei naufragio. Recuperato l’ultimo corpo, la procura di Termini Imerese, nelle prossime ore, disporrà l’autopsia sulle sette vittime del naufragio. Nel molo di Porticello i vigili del fuoco hanno applaudito i colleghi sommozzatori che hanno effettuato le ricerche in mare delle vittime.