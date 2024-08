Cadavere ritrovato nelle acque di Mazara del Vallo, si ipotizza il suicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Si tratta di V.T., 64 anni, il cui corpo è stato ripescato nelle acque di fronte il lungomare Mazzini e identificato dai familiari, n cittadino mazarese che sembra vivesse da solo. Il ritrovamento risale a ieri. Sembra che la vittima avesse problemi di depressione. Le ciabatte del 64enne sono state trovate sulla spiaggia lontano dal corpo senza vita stato recuperato in mare dalla guardia costiera che sta conducendo le indagini per stabilire le cause del decesso (si ipotizza l'annegamento).