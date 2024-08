Il trasportino scambiato per immondizia: gatto muore nel compattatore

Un tragico episodio si è verificato a Chieti, dove Forrest, un gatto che era stato momentaneamente lasciato in un trasportino su una panchina fuori da uno studio veterinario, ha perso la vita a causa di un fatale errore. Lo riferisce ChietiToday. La proprietaria del gatto, che si era recata dal veterinario per sottoporre i suoi tre gatti a un test di routine, aveva posizionato il trasportino all'esterno della struttura mentre si occupava delle visite degli altri due animali. Purtroppo, un operatore ecologico, non accorgendosi che all'interno del trasportino si trovava un animale, lo ha scambiato per un rifiuto e lo ha gettato nel compattatore.

Nel frattempo, l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti, ha espresso il proprio profondo rammarico per l'accaduto. In una dichiarazione, l'azienda ha sottolineato che un evento simile non era mai accaduto prima e che si stanno adottando tutte le misure necessarie per comprendere esattamente come sia potuto accadere e per prevenire che episodi simili si ripetano in futuro. L'azienda ha inoltre offerto le proprie scuse più sentite alla proprietaria di Forrest, dichiarandosi disponibile a discutere con lei per vedere se è possibile fare qualcosa per alleviare il suo dolore