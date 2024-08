La tragedia di Porticello, ”murati” dalla massa d’acqua. Il disperato tentativo di salvarsi

Hannah, la più giovane di appena 18 anni, non è ancora stata trovata dai sommozzatori che stanno scandagliando il Bayesian. Le ricerche della ragazza all’interno dello scafo sono andate avanti per tutto il giorno e riprenderanno stamattina, mentre all’esterno il robot della guardia costiera perlustra il fondale sabbioso filmando e fotografando la zona. La ragazza rimane l’unica dispersa, il corpo del padre, Mike Lynch, è il quinto cadavere recuperato ieri all’interno dello yacht, a 50 metri di profondità e a mezzo miglio da Porticello, dove il veliero è affondato poco prima dell’alba di lunedì scorso mentre imperversava una violenta tomba d’aria. I sub avevano riportato in superficie i corpi di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della consorte Nada. Il tragico bilancio del naufragio al momento è di 6 morti, la giovane dispersa e 15 sopravvissuti.

E come questi sono riusciti a salvarsi buttandosi in mare per essere poi soccorsi dalla barca olandese Sir Robert Baden Powell, anche alcuni degli altri sette che si trovavano a bordo del Bayesian avrebbero tentato di uscire dall’imbarcazione che stava affondando, ma sono rimasti intrappolati per l’acqua entrata nel veliero mentre colava a picco.

Il particolare emerge dalle posizioni e dai luoghi in cui sono stati ritrovati i corpi dai sub; erano in zone dello yacht e in cabine diverse da quelle indicate dai superstiti. Il corpo di Mike Lynch è stato trovato vicino alla cabina armatoriale a poppa; a riconoscere il cadavere è stata la moglie, Angela Baccares, sopravvissuta al naufragio.