Meteo, altra ondata di calore nel fine settimana. Poi torna la "goccia fredda"

La situazione sinottica vede un campo d’alta pressione dominante tra basso Atlantico e Mediterraneo, esteso fino all’Europa orientale. Una depressione posizionata sull'Atlantico settentrionale si avvicinerà alla penisola Iberica determinando un maggiore richiamo d’aria di matrice sub-tropicale sul bacino Mediterraneo; Italia che registra attualmente valori di temperatura al di sopra di 2-4 C rispetto alle medie vigenti; fine settimana che vedrà un rinforzo dell’alta pressione, con picchi di anomalia di temperatura positivi di 4-6 C. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che inquadrano un possibile peggioramento delle condizioni meteo per l’avvio della prossima settimana, col transito di una goccia fredda in quota che potrebbe condizionare il tempo atmosferico delle regioni del centro-nord.

Ancora presto tuttavia scendere nel dettaglio.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio qualche addensamento cumuliforme in formazione sui rilievi, ancora sereno altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni.

AL CENTRO Al mattino prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.