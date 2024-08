Naufragio Bayesian a Palermo, ecco chi è l'ultima dispersa: Hannah Lynch, studentessa modello, ostinata e divertente

Una studentessa modello che dopo essersi diplomata in una delle scuole più esclusive del Regno Unito si accingeva a entrare a Oxford. Così viene descritta da chi la conosceva Hannah Lynch, la 18enne figlia del magnate americano Mike, l’ultima vittima del naufragio del Bayesian avvenuto a Porticello il cui corpo non è stato al momento ancora recuperato dai sommozzatori.

Secondo quanto riportano diversi siti inglesi, tra cui il Times e The Independent, Hannah era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata di Londra, la cui retta costa circa 25 mila sterline l’anno. Amava tanto i libri e la poesia. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award, proprio per la poesia. Era una vera e propria divoratrice di libri, particolarmente impegnata sui temi sociali come quello dei diritti delle donne. La sua media era molto alta e, in più occasioni, i genitori Mike Lynch e la madre Angela Bacares avevano anche fatto delle donazioni alla scuola frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman.

Dopo avere ultimato il 15 agosto scorso gli studi alla Latymar Upper Schhol, a settembre Hannah avrebbe dovuto iscriversi alla Oxford University. Alcuni amici della giovane parlando di lei, al Times, la descrivono come una «supernova, determinata, ostinata e divertente». Una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere "incredibilmente sotto schock».