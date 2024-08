Sorrento, traghetto travolge le barche ormeggiate al posto

Nel porto di Marina Piccola, a Sorrento, la motonave «Isola di Capri» della compagnia di navigazione Caremar, in arrivo da Capri, ha travolto alcune imbarcazioni ormeggiate durante le manovre di attracco alla banchina.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle immagini riprese da alcuni giovani presenti al molo in quel momento, che hanno poi inviato il video al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sembra che possa essersi verificato un temporaneo malfunzionamento dei comandi dell’imbarcazione.