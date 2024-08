Tragico impatto sulla A2, morta una bambina di 7 anni di Messina: ci sono 5 feriti. È accaduto a Sala Consilina. Nell'incidente coinvolta anche una famiglia calabrese

A perdere la vita una bimba di 7 anni di Messina che viaggiava a bordo di una auto insieme al fratellino ed ai genitori rimasti anche loro feriti. L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti. La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla dove è deceduta per la gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti sono ricoverati presso lo stesso nosocomio. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.

Feriti in codice rosso

I cinque feriti - come riporta il Corriere della Sera - quattro adulti e il fratello piccolo della bambina morta, sono ricoverati in codice rosso. Il papà della bambina, come riporta Salerno Today, è un agente della polizia penitenziaria di Messina). Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto. Il tratto di autostrada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.