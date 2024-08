Viareggio, era risultato positivo alla cocaina, muore neonato di due mesi

Allontanato dai genitori perchè risultato positivo alla cocaina a causa della tossicodipendenza della madre un bimbo di due mesi è morto nella casa famiglia di Viareggio a cui era stato affidato dal tribunale dei minori di Firenze. L’ipotesi è che possa essersi trattato di un caso di Sids, la Sindorme della morte in culla ma per chiarire le cause del decesso la procura di Lucca ha disposto l’autopsia. Il piccolo, come riportato dal Tirreno, è stato trovato morto nella culla alle 4 di mercoledì scorso. Inutili i tentativi di rianimazione. Alla casa famiglia sono arrivati, con i sanitari, anche i carabinieri. L’autopsia è in programma oggi, riferisce il quotidiano spiegando che il legale dei genitori del piccolo - che lo avevano visto l’ultima volta lunedì scorso - ha fatto sapere che anche la famiglia nominerà un proprio consulente di parte.