Alice Toniolli si è risvegliata dal coma: passata la paura, parla e riconosce le persone

A dieci giorni esatti di distanza dal terribile incidente nella gara di Vittorio Veneto la 19enne Alice Toniolli può finalmente dire di averla scampata. La ciclista trentina, già campionessa europea juniores, è uscita dal coma farmacologico nel quale era tenuta dai medici dell’ospedale di Treviso. Si è risvegliata, è in grado di parlare e di riconoscere le persone. È stata la società per la quale la ragazza è tesserata come professionista, la Gs TopGirls Fassa Bortolo, ad annunciare la notizia che tutti aspettavano: "Alice si è risvegliata, parla e riconosce le persone» ha scritto sul proprio profilo Facebook.

Toniolli ha davanti a sé un lungo periodo di recupero e, forse, solo i medici dovranno dire se potrà tornare al ciclismo. La vicenda resta del tutto aperta sul piano giudiziario. Nello schianto contro un muretto in cemento, durante la corsa sul circuito dell’Assunta, Alice ha rischiato seriamente la vita: era stata soccorsa con un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo. È rimasta in prognosi riservata fino ad oggi, ed ha già subito alcuni interventi chirurgici. Dello schianto esiste un video scioccante, ripreso frontalmente: si vede Alice, sul fianco esterno sinistro del gruppo, perdere all’improvviso il controllo della bici, che si piega, fa uno scarto di lato e vola in aria, mentre nello stesso tempo Alice finisce rovinosamente contro il manufatto in cemento.