Naufragio del Bayesian: ecco cos'è il downburst, fenomeno violento diverso dai tornado

Un fenomeno più comune di quanto si pensi, spesso confuso con il tornado, che consiste in forti raffiche di vento in discesa dal temporale, associate, in genere, a intensi rovesci di pioggia e grandine con visibilità quasi nulla. Correnti d’aria che impattano al suolo e divergono linearmente in tutte le direzioni differentemente dal moto vorticoso delle trombe d’aria.

Questo è il downburst, il fenomeno meteorologico che come detto dalla Procura ha investito il veliero Bayesian. Le folate possono raggiungere velocità elevate, superiori ai 100 Km/h ma che possono arrivare a oltre 200Km/h. L’aria calda sale e contemporaneamente quella fredda che si trova più in alto scende e si schianta sul suolo in velocità per poi propagarsi con venti violentissimi paralleli alla superficie.