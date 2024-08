Bimbo di 3 anni annega in canale irriguo nel Piceno

Un bambino di tre anni, di origine nigeriana, è morto annegando in un canale irriguo nella campagna di Spinetoli. Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori, che hanno dato l’allarme. L’hanno cercato i carabinieri e i vigili del fuoco: il corpo è stato individuato in serata da due passanti all’interno di un canale profondo poco più di un metro, a meno di un chilometro dal luogo della scomparsa. Una delle due persone ha provato a rianimarlo, operazione che poi è stata affidata ai soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita.