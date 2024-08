Grave incidente stradale all'alba, 21enne muore nello scontro frontale con un'altra auto

Un ragazzo di 21 anni è deceduto all’alba di questa mattina dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale Monti Lepini che collega la provincia di Frosinone a quella di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Frosinone, la Peugeot condotta dal giovane si è scontrata con una Panda con alla guida un trentenne residente a Ceprano. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ventenne. Gli altri due feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Frosinone in codice giallo.