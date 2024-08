Incendio in un appartamento a Santa Croce sull'Arno, muore una bambina

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Turi a Santa Croce sull'Arno, causando una tragedia. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute prontamente.

All'arrivo della prima squadra, le fiamme avevano già interessato diverse stanze. I Vigili del Fuoco sono riusciti a evacuare tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta, che erano rimasti bloccati nella loro abitazione adiacente a quella in fiamme.

Mentre l'altra squadra domava l'incendio, è stato rinvenuto un altro minore privo di sensi. La bambina, purtroppo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Empoli, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.