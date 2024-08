Michele, il pescatore che ha sfidato le tempeste: "A 10 anni vissi un incubo simile al naufragio del veliero Bayesian"

«Quando in mare ti sorprende una tempesta con vento spaventoso, non c'è niente da fare. Quello che è successo alla barca in Sicilia (naufragio del veliero Bayesian, ndr) io l’ho vissuto quando avevo 10 anni, per fortuna la nostra imbarcazione non si rovesciò».

A raccontarlo all’ANSA è l’86enne Michele Troia, il decano dei pescatori di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Ha trascorso 70 anni della sua vita a solcare i mari del Mediterraneo, dall’Adriatico al Tirreno, fino a spingersi sulle coste della Tunisia. Ha sfidato temporali e tempeste, «tante volte ho temuto per la mia vita», racconta Michele, originario di Visso - in Puglia - e da qualche anno in pensione.

«Quando avevo appunto 10 anni, ero agli inizi della mia attività - ricorda - Fui sorpreso da un temporale incredibile che strappò la vela della barca facendola volare via, raggiungemmo la costa trasportati dalle correnti. In questi casi - sottolinea - chi sta sulla barca non può fare nulla, è in balia del mare e non gli resta che augurarsi che l'imbarcazione resista e quindi non affondi».