Scontro tra auto e moto sull'autostrada A18 Messina-Catania, morto un 40enne

Tragedia questo pomeriggio intorno alle 18 sull'autostrada A18 Messina-Catania sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente. Un’auto e una moto si sono scontrate e il conducente del mezzo a due ruote, il 40enne catanese A. B., è deceduto. A seguito dell'incidente, il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato l'uscita obbligatoria a Fiumefreddo per tutti i veicoli in transito, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale e ci sono lunghe code di veicoli.