Tre morti, si aggrava il bilancio del tragico incidente di ieri sulla SS 18 nel Salernitano

E’ deceduto questa mattina all’ospedale di Salerno anche l’uomo di 49 anni che, nel pomeriggio di ieri, era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada statale 18 a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Si aggrava, dunque, il bilancio dopo la morte di una coppia di coniugi, lui 48 anni e lei 50, entrambi di Atripalda (Avellino). Il 49enne era stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in gravissime condizioni. Lo scontro frontale tra auto, alla cui guida c'era il 49enne, e moto, in sella alla quale c'erano il 48enne e la 50enne, è avvenuto intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto ci sono i carabinieri della Compagnia di Agropoli.