Cambio al vertice dei vigili del fuoco in Sicilia: arriva il messinese Agatino Carrolo

Cambio al vertice del comando dei vigili del fuoco in Sicilia: arriva il messinese Agatino Carrolo, attualmente comandante in Friuli Venezia Giulia, che è stato in passato alla guida del comando di Palermo. Carrolo raccoglie il testimone di Gaetano Vallefuoco, dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà a Roma l’incarico di capo della direzione centrale per la salute presso il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno. E' stato a capo del comando in Sicilia dal primo luglio del 2023.

Agatino Carrolo è originario di Santa Teresa di Riva ed è padre di cinque figli. Ha conseguito il diploma di laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti con il massimo dei voti presso la facoltà di ingegneria di Catania nel 1986 ed è abilitato all’esercizio della libera professione di Ingegnere. È entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco il 27 dicembre 1989. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi dirigenziali al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone, di Treviso, di Bergamo, di Taranto e di Brescia.