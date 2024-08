Lager felino scoperto in un'appartamento dell'Alessandrino: messi in salvo 33 gatti rinchiusi al buio senza acqua nè cibo

Trentatrè gatti rinchiusi in un appartamento-lager a Stazzano, nell’Alessandrino, quasi completamente al buio e dall’aria irrespirabile: li hanno scoperti i volontari delle associazioni Animal's Angels e Oipa Alessandria. Gli animali erano denutriti, con forte dissenteria, mancanza di pelo e dermatite da ectoparassiti. Due mamme, provate dalla fame, erano costrette in una gabbia per conigli senza nè acqua nè cibo, insieme a sette cuccioli, mentre un gatto maschio presentava una grave lesione a un testicolo. Dappertutto, hanno raccontato i volontari, escrementi, urina e vomito. L’intervento ha permesso di portare via immediatamente dieci animali, tra cui le mamme insieme ai loro piccoli e il maschio gravemente ferito, e di contattare l’Asl, il Comune e i Servizi sociali, in attesa delle operazioni di ripristino dell’appartamento. Gli altri felini sono stati posti sotto sequestro, nell’abitazione oggetto dell’operazione, e affidati a un custode temporaneo, in attesa di una sistemazione più idonea. Sul posto è stata anche trovata una tartaruga «orecchie rosse», custodita in un acquario di acqua putrida, senza luci «uva», riscaldamento, filtraggio, nè piattaforma emersa. Questo animale sarà portato in un centro adatto. Oggi, una delegata Oipa, insieme alle guardie e ai volontari di Animal's Angels hanno curato e pulito gli animali ancora presenti, e sanificato l’ambiente, in attesa dell’intervento dei servizi alla persona. Affidati ai servizi sociali i proprietari degli animali.