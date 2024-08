Omicidio di Fabio Ravasio, per il pm la compagna Adilma Pereira Carneiro voleva ereditare 3 milioni

Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia davanti al Gip di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, per i sei fermati con l’accusa di aver pianificato e poi eseguito l’omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, investito mortalmente il 9 agosto a Parabiago, Milano. L'incidente, inizialmente ritenuto un caso di pirateria stradale, si è rivelato un omicidio premeditato.

I Dettagli del Piano Omicida

Adilma Pereira Carneiro, la compagna 49enne della vittima, è considerata dagli inquirenti la mente dietro il complotto. Avrebbe pianificato l'omicidio per ottenere il patrimonio di Ravasio, stimato in circa 3 milioni di euro tra attività e proprietà immobiliari. Insieme a Carneiro, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere anche il figlio Igor Benedito, il marito Marcello Trifone, e Massimo Ferretti, amante della donna e titolare di un bar a Parabiago. Ferretti aveva precedentemente confessato il crimine al Pm Ciro Caramore.

Al contrario, Mirko Piazza e Fabio Lavezzo hanno confermato le loro dichiarazioni al pubblico ministero, confessando il loro coinvolgimento. Lavezzo, fidanzato della figlia di Pereira Carneiro, ha cercato di minimizzare il proprio ruolo, dichiarando di non essere a conoscenza dell'intento omicida del gruppo.