Tamponamenti e code, lunedì di traffico verso Nord. Allerta meteo per domani al Centrosud. Temporale a Malpensa: 27 voli deviati

Mettersi alla guida l’ultimo lunedì di agosto, durante il controesodo, per molti italiani ha significato passare lunghe ore con le mani sul volante e ad alternare freno e frizione, almeno per chi ha il cambio manuale. Traffico, code e tamponamenti si sono registrati su diverse strade e autostrade e, almeno al nord, il rientro da bollino rosso è stato accompagnato dal maltempo, che all’aeroporto di Malpensa ha provocato il dirottamento di 27 voli, con tanto di terminal allagato e la viabilità d’accesso allo scalo interdetta. I disagi in autostrada si sono registrati già a partire dalle 9 del mattino quando una maxi coda di 12 chilometri dovuta a un tamponamento ha rallentato gli automobilisti sull'A1, tra Anagni e Valmontone verso Roma. Anche sull'Adriatica, a causa di un camion fermo in avaria, si sono fermate lunghe code da sette chilometri in direzione Ancona, nel tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord.

Pesante anche il bilancio degli incidenti stradali, con due morti e diversi feriti. A perdere la vita sulla strada provinciale 52 nel foggiano è stato un ragazzo di 24 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il 24enne stava viaggiando sulla sua moto con la compagna quando si è scontrato con un’auto. In Lombardia l’altro incidente mortale, in provincia di Bergamo, lungo la statale 671 della Valle Seriana, dove nel pomeriggio una donna di 54 anni è morta sul colpo nello scontro tra la sua auto e un mezzo pesante. È invece di 7 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 11 sull'ex Statale 63 a Cadelbosco Sotto, nella Bassa Reggiana, in cui sono rimaste coinvolte quattro vetture. Dei sette, 5 sono in gravi condizioni, tra cui anche un ragazzino di 13 anni.