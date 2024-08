82enne resta chiusa fuori casa e cerca di entrare dalla finestra: cade e muore. Dramma nel Trevigiano

Una donna di 82 anni, di Castelfranco Veneto (Treviso), è stata trovata priva di vita ai piedi di una finestra al primo piano della sua abitazione, che con tutta probabilità aveva cercato di scalare dopo essere rimasta chiusa fuori, senza le chiavi di casa. All’arrivo dei soccorritori, allertati dai vicini, l’anziana era già deceduta per le conseguenze di un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, secondo i quali non vi sarebbe alcuna responsabilità di terzi per l'accaduto.