«Non provate le accuse per Olindo Canali, ex pm di Barcellona », le motivazioni della sentenza d’appello

Non è stata raggiunta alcuna prova credibile che il magistrato Olindo Canali, per lungo tempo pm a Barcellona Pozzo di Gotto e fulcro di tante indagini antimafia, poi giudice a Milano, sia stato pagato da Cosa nostra barcellonese per “aggiustare” un processo del boss poi pentito Carmelo D’Amico o per tentare di scagionare il boss Giuseppe Gullotti come mandante dell’omicidio del giornalista Beppe Alfano, con il suo “memoriale-testamento” finito poi tra gli atti del maxiprocesso Mare Nostrum.

E proprio le dichiarazioni con cui il pentito D’Amico ha accusato a suo tempo l’ex pm Canali d’aver fatto tutto questo, non sono state ritenute veritiere, anzi illogiche e prive di riscontri: «... ciò che emerge, in definitiva non è solo l’assenza di riscontri al narrato del collaboratore quanto, piuttosto, la prova negativa del narrato del D’Amico sulla genesi del rapporto corruttivo e sul momento di conclusione dell’accordo», in una vicenda «che presenta oggettivi profili di incertezza non superabili e tali da non poter che condurre ad una pronuncia assolutoria».