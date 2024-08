Picchia la compagna e lei lo accoltella per difendersi: arrestato a Milano

Un marocchino di 22 anni è stato arrestato dalla polizia per avere picchiato la compagna, coetanea originaria della Colombia, la quale si sarebbe difesa accoltellandolo a una gamba. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando il 22enne avrebbe aggredito la donna colpendola con calci e pugni alla testa nella loro abitazione di via Bonfadini a Milano. Ad allertare le forze dell’ordine, alcune ore più tardi, poco dopo le 7, è stata la stessa 22enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il giovane in codice verde all’ospedale Policlinico, dove la ferita è stata ritenuta guaribile in 15 giorni. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti, per lei la denuncia per lesioni.