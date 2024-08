Si allarga l'inchiesta sul naufragio del Bayesian: la procura pronta a sentire anche il vice comandante

Ieri i magistrati hanno interrogato tutti i membri dell’equipaggio col supporto di un interprete, sono state riempite decine e decine di pagine di verbali scritti in inglese che devono essere tradotti in italiano e che dovranno arrivare sulle scrivanie dei pm entro trenta giorni. Buona parte dell’equipaggio a questo punto potrebbe lasciare l’hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo), dove alloggia dal giorno della tragedia, tra domani e dopodomani: tra loro anche le tre giovani hostess di bordo Sasha Murray, capo hostess di 29 anni (Irlanda); Katja Chichen, hostess junior di 23 anni (Germania) e Leah Randall, terza hostess di 19 anni (Sudafrica).

Ancora qualche giorno di permanenza in più nella struttura, invece per il comandante Cutfield e il primo ufficiale Tijs Koopmans perché potrebbero nuovamente essere riascoltati dagli inquirenti che stanno raccogliendo gli elementi per chiarire cosa sia accaduto con esattezza al veliero e se siano stati commessi errori da parte dell’equipaggio, che sarebbe stato colto di sorpresa dalla tempesta. L’iscrizione nel registro degli indagati è propedeutica al conferimento degli incarichi della Procura per le autopsie sui cadaveri delle sette vittime, che saranno eseguite dagli esperti dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo non appena i magistrati daranno il via libera. Proprio su indicazione dei pm, inoltre, i sub della guardia costiera nella mattinata sono tornati in azione nella zona dove è affondato il veliero, a mezzo miglio dalla costa. Stanno eseguendo alcune verifiche richieste dalla Procura e stanno monitorando eventuali sversamenti di idrocarburi, al momento però non si registrano perdite di carburante; il veliero ne conteneva nei serbatoi 18 mila litri. E ieri sera ci sono stati una processione e un momento di preghiera per le vittime del naufragio, tanti i cittadini di Santa Flavia e della borgata di Porticello che hanno accolto l'invito dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe D’Agostino, per raccogliersi sul lungomare. A officiare il momento di raccoglimento sono stati i parroci di Porticello, don Vincenzo Buscemi, e di Santa Flavia don Giovanni Pipia. Alcuni mazzi di fiori sono stati adagiati in mare. Erano presenti anche il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e il vice sindaco di Palermo, Gianpiero Cannella, rappresentanti delle forze dell’ordine, della guardia costiera, dei vigili del fuoco e i membri della confraternita della Madonna del Lume.