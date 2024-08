Sventrano un ufficio postale con l'escavatore e rubano la cassaforte: è accaduto nel Ragusano

Un vero e proprio commando organizzato è entrato in azione tra le 4 e le 5 del mattino a Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. Secondo quanto appreso, ignoti hanno rubato a Lentini un camion e un escavatore. Con il camion hanno trasportato l’escavatore con il quale hanno letteralmente devastato la palazzina di Roccazzo all’interno della quale si trova l’ufficio postale, sottraendo la cassaforte. Nel corso del furto, il gruppo avrebbe anche minacciato gli avventori di un bar in prossimità dell’ufficio. La strada è attualmente chiusa, inibita al passaggio dal mezzo meccanico abbandonato. Stando alle prime informazioni, il camion non sarebbe stato ancora trovato; probabilmente è servito per una parte della fuga del commando. Il bottino si presume considerevole. Sul posto per le indagini, i carabinieri della Compagnia di Vittoria e della Stazione di Chiaramonte Gulfi. (AGI)