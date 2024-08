Bimbo rompe un vaso di 3.500 anni fa in un museo in Israele

Incidente al Museo Hecht di Haifa, in Israele, dove un bambino di 4 anni ha fatto cascare e andare in pezzi un vaso risalente a 3.500 anni fa, raro proprio perché intatto. Il manufatto era esposto vicino all’ingresso senza protezioni né barriere perché il museo ritiene che ci sia un «fascino speciale» nel mostrare reperti archeologici «senza ostruzioni».

Il bimbo «ha tirato leggermente il vaso» verso di sè perchè era «curioso di sapere cosa ci fosse dentro» e lo ha fatto cadere, ha raccontato il padre alla Bbc, dicendosi «sotto shock» per quanto accaduto.

Il museo tuttavia è stato comprensivo, si è reso conto che si è trattato di un incidente, non un fatto intenzionale, e ha invitato il bimbo e la famiglia a tornare alla mostra per un tour organizzato. E’ stato anche nominato uno specialista in conservazione per restaurare il vaso che verrà riportato al suo posto «in breve tempo». Il museo ha riferito alla Bbc che «quando possibile, gli oggetti vengono esposti senza barriere o pareti di vetro». E «nonostante il raro incidente», intende continuare così.