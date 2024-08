Cecilia Parodi indagata per odio razziale dopo la denuncia di Liliana Segre

Il fascicolo, a seguito della denuncia della senatrice Segre, assistita dal legale Vincenzo Saponara, è stato aperto dal pm Leonardo Lesti della Procura guidata da Marcello Viola. Su Instagram, stando a quanto ricostruito nelle indagini, Parodi avrebbe prima usato frasi antisemite contro Segre e poi, dopo un commento di un utente, avrebbe anche pronunciato una serie di affermazioni come «odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo...». Proprio per queste frasi la Procura ipotizza anche l’accusa di istigazione a delinquere, assieme a quella di diffamazione aggravata.

La scrittrice, attivista e relatrice in alcuni convegni Cecilia Parodi è indagata a Milano per «istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa» e per diffamazione aggravata dall’odio razziale, a seguito della denuncia della senatrice a vita Liliana Segre e in relazione ad un video, pubblicato su Instagram nei mesi scorsi, nel quale avrebbe affermato, tra le altre cose, «odio tutti gli ebrei».

Del video choc, in cui venivano usate anche altre espressioni contro gli ebrei, si era parlato a inizio luglio scorso, tanto che i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza avevano annunciato che avrebbero portato proprio in Commissione il «caso di Cecilia Parodi, scrittrice e relatrice in alcuni convegni, per le gravissime dichiarazioni antisemite che in queste ore stanno circolando in maniera massiccia in rete».

Paita: caso Parodi sia di esempio, antisemitismo inaccettabile

«In seguito alla denuncia di Liliana Segre, la procura di Milano ha deciso di indagare Cecilia Parodi per le pesanti espressioni di discriminazione razziale e religiosa nei confronti della senatrice a vita. L’antisemitismo non è mai accettabile». Lo afferma in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. «Le frasi utilizzate da Parodi, un misto di odio razziale e palesi falsità - spiega Paita - non sono tollerabili in un consesso civile. Avevo io stessa come membro della commissione Segre auspicato un intervento che mi auguro sarà da esempio per chi, ogni giorno, rigurgita messaggi antisemiti».

Chi è Cecilia Parodi

Cecilia Parodi è una scrittrice italiana le cui opere spesso si imbattono in temi sociali e culturali complessi. Autrice del romanzo "La luce bianca del mattino", Parodi ha scelto la Sardegna come sfondo principale per la sua narrazione, un luogo che ha un significato personale profondo per lei e che descrive con grande affetto e dettaglio nel suo lavoro. La storia raccontata nel romanzo si intreccia con la psicologia dei personaggi e con le loro vicende, spesso tragiche, che riflettono la dura realtà delle loro vite.

Nel suo approccio letterario, Parodi non tende a idealizzare la realtà, ma piuttosto a presentarla nella sua crudezza, esplorando la bellezza insieme alla brutalità del vivere quotidiano. Questa scelta narrativa rispecchia un intento di onestà artistica che mira a stimolare riflessioni profonde nel lettore, invitandolo a confrontarsi con le sfide e le contraddizioni del mondo moderno.