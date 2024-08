Compra tutti i libri in vetrina a Milano per 10mila euro e porta via 200 volumi in taxi

È diventata virale la storia dell’ acquirente sconosciuto che ha letteralmente svuotato una vetrina della storica libreria Hoepli , a Milano , acquistando 200 volumi dedicati soprattutto ad arte , storia , filosofia e politica . È accaduto il 22 agosto scorso, a due passi dal Duomo , e per alcuni giorni i librai hanno esposto un singolare messaggio in vetrina:

"Scusate, abbiamo venduto tutto". Ma tutto cosa? Non c'è un filo conduttore preciso, per i titoli acquistati, né come autori, né come argomenti. E infatti questi sono alcuni dei libri portati via: «Bruce Springsteen, Lynn Goldsmith - Limited Edition» (Taschen), «Carol Rama. Catalogo ragionato 1936-2005» (Skira), «Bulgari - Beyond time" (Assouline) e «Un eroe borghese» di Corrado Stajano. Dunque un acquisto davvero particolare, per una spesa di circa diecimila euro, che fa pensare più alla necessità impellente di riempire degli scaffali vuoti che a un bibliomane in crisi di astinenza. Giovedì scorso, raccontano dalla Hoepli, «il cliente si è avvicinato alla cassiera e ha fatto l’esplicita richiesta di acquistare tutti i libri in vetrina.

A quel punto un gruppo di librai si è messo all’opera per prendere i volumi e passarli in cassa, per poi inserirli nelle borsine di tela della libreria, quelli con la celebre frase «Io leggo libri!».