Scoppia il caso Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia. Interrogazioni dei parlamentari: il ministro faccia chiarezza sulla nomina

«Grazie a Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi ». E' partito da questo post su Instagram di un paio di giorni fa la querelle sul ruolo di Maria Rosaria Boccia , presidente della Fashion Week Milano Moda , che ha comunicato sui social il nuovo incarico, ricevendo però una secca smentita dal dicastero. Per questo ora l’opposizione vuole vederci chiaro e ha presentato due interrogazioni parlamentari per capire come stiano le cose. Boccia , nata a Pompei , 41 anni, non nasconde sui social la sua conoscenza con il ministro Sangiuliano , oltre che con altri esponenti del centrodestra. Pubblica numerose foto con l’ex direttore del Tg2 a Rimini , alla Pinacoteca di Brera , a Pompei , a Sanremo , ma anche alla Camera dei Deputati .

In altre immagini appare insieme al ministro Francesco Lollobrigida e con altri parlamentari di Fratelli d’Italia. Come risulta dai suoi profili, è organizzatrice di eventi e promotrice di progetti legati alla nutrizione e alla dieta mediterranea. È stata, inoltre, nominata Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare «La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere».

Dopo la polemica, Boccia si è sfogata su Instagram: «Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti». «Ad oggi il Decreto di nomina a Consigliere del Ministro «Grandi Eventi» (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro ed attendiamo la ratifica della nomina - ha spiegato ancora -. Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati».

Dal dicastero, però - si legge sia su Dagospia che su Repubblica.it - si precisa che Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi. Ora sia il Pd che Iv chiedono di sapere come stanno realmente le cose. La capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, e il responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino, hanno presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se «la notizia della nomina della consigliera del ministro della Cultura per i grandi eventi, riportata dagli organi di stampa, sia stata formalizzata o se si è davanti ad una gestione opaca degli incarichi fiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l’immagine del Paese».

Stesso quesito dai senatori di Italia Viva Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto, che scrivono: «Il curriculum di Maria Rosaria Boccia risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero, sia rispetto all’organizzazione di grandi eventi in generale; del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto al Ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità».

Chi è Maria Rosaria Boccia