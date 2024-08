Sequestrata e violentata in un palazzo abbandonato a Torino: arrestato un giovane accusato anche di spaccio

È stata attirata dentro un palazzo abbandonato, base per gli spacciatori e rifugio per i senzatetto, ed è stata violentata. Il fatto è accaduto a Torino, in corso Vigevano, quartiere Barriera di Milano, alla periferia del capoluogo piemontese. La vittima è una 25enne e il suo presunto stupratore è un 32enne originario del Mali, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, spaccio e ricettazione.

Secondo una prima ricostruzione il 32enne avrebbe convinto la ragazza a entrare nell’edificio dove lui vive. «Vuoi del crack? Vieni con me», avrebbe detto. Poi la giovane è stata aggredita e violentata dentro una delle stanze del palazzo. Infine l’uomo se ne sarebbe andato, lasciandola a terra. A questo punto la vittima ha chiesto aiuto al 112 ed è stata trasportata all’ospedale Sant'Anna dove la violenza è stata confermata dai medici. I carabinieri intanto erano risaliti al 32enne e lo hanno fermato in corso Vigevano, dentro il palazzo, dove vivono un’altra quarantina di persone. L’uomo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga, di sedici cellulari e due tablet.