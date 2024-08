Omicidio di Sharon Verzeni, prosegue la caccia all'arma e al ciclista

Sono riprese stamani a Terno d’Isola le ricerche dell’arma che ha ucciso Sharon Verzeni, la barista colpita con quattro coltellate poco dopo l’una nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, non distante dall’abitazione che condivideva con il compagno Sergio Ruocco. Ed è proprio nei pressi della casa di via Merelli, ancora sotto sequestro, che i carabinieri di Bergamo cercheranno il coltello che non risulta tra quelli sequestrati in alcune perquisizioni nelle settimane scorse e già analizzati. Ieri alle ricerche hanno partecipato anche gli esperti del Mu.Re. il Museo recuperanti 1915-1918 , che ha sede a Toscolano Maderno e sono specializzati nel recupero di ordigni bellici.

Le strade di Terno accanto alla casa in cui vivevano Sharon Verzeni e Sergio Ruocco, ancora sotto sequestro, sono state chiuse al traffico per facilitare le operazioni degli esperti che stanno controllando tutti i tombini anche con i metal detector. Le ricerche si sono svolte anche nell’area di una centralina del metano distante poche decine di metri dalla casa di via Merelli.