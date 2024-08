Donna trovata morta in casa a Ragusa: indaga la polizia

Due persone risultano indagate per la morte di una donna dalla procura di Ragusa. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, morte a seguito di altro reato e omissione di soccorso. Si tratta di un fatto di cronaca che si è verificato il 25 agosto. Qualcuno ha allertato le forze di polizia e i soccorsi perchè una persona era uscita da un'abitazione del centro storico di Ragusa chiedendo aiuto. All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri, la donna era già deceduta. Per potere svolgere l’autopsia con tutte le garanzie di eventuale difesa, sono state indagate le due persone che erano assieme alla giovane donna. La procura ha disposto l’autopsia, effettuata il 28 agosto all’obitorio di Ibla. Si dovranno chiarire le cause del decesso, se tempestivi soccorsi avrebbero permesso alla giovane donna di salvarsi, e la eventuale presenza di sostanze estranee alla normale nutrizione.