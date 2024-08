Anziana trovata morta in casa, decesso forse un mese fa: morto anche il gatto

Un’anziana è stata trovata morta nel suo appartamento ad Arezzo, insieme al suo gatto. A fare la scoperta la polizia nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione del proprietario che non aveva più notizie della signora alla quale aveva affittato la casa.

La donna, una 92enne aretina, si trovava in casa, in una via del quartiere Saione, deceduta da tempo, forse da oltre un mese, ma la tempistica sarà appurata dagli accertamenti medici che dovranno stabilire anche le cause. Tra le ipotesi non è escluso che possa aver avuto un malore. Accanto a lei, il corpo del suo gatto, probabilmente morto di stenti perché rimasto senza cibo.

Sul posto è stata fatta intervenire la scientifica, che ha provveduto a fare tutti i rilievi necessari per approfondire il caso. La polizia sta cercando di mettersi in contatto con i parenti, sembra anche una figlia, che al momento non si trovano.