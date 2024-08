Erice, i carabinieri trovano un borsello con dentro mille euro e lo consegnano al proprietario

Un turista perde borsello con mille euro, glielo riconsegnano i carabinieri. I militari dell’Arna durante un servizio perlustrativo per le vie di Erice nel Trapanese, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona, hanno notato, poggiato su un muretto, il marsupio che conteneva oltre ai documenti di identità anche oltre 1.000 euro in contanti e lo hanno riconsegnato al suo proprietario che lo aveva smarrito.

Dai documenti e da un numero di telefono che erano nel borsello i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo che si trovava nei pressi di San Vito Lo Capo nel luogo dove stava trascorrendo le vacanze.