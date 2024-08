Il drammatico incidente di Fondi: gli altri 2 figli della mamma 24enne morta erano in auto con i nonni dietro

Gli altri due figli di Mariagrazia Bedin, la giovane mamma di 24 anni morta questa notte in un incidente stradale a Fondi, viaggiavano in una seconda auto poco distante insieme ai nonni. La madre, invece, era più avanti in una macchina guidata dal suo compagno venticinquenne Ali Hoxha, e sulla quale viaggiavano anche il loro bambino di 6 mesi e la sorella del conducente.

Quest’ultimo, sottoposto come da prassi una volta arrivato in ospedale ai test tossicologici ed etilometrici, è risultato positivo all’alcol e alle droghe. Per questo motivo, dopo esser stato dimesso dal nosocomio pontino, il venticinquenne è stato accompagnato dagli agenti della polizia stradale di Formia presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno.